Sob forte comoção, grávida morta pelo marido após discussão é enterrada em BH

O corpo da grávida de três meses assassinada pelo marido com golpes de faca foi enterrado, nesta quinta-feira (17), no Cemitério da Saudade, na região Leste de Belo Horizonte. Bruna Cristina Ferreira Crivellari, de 36 anos, foi encontrada com sete perfurações no tórax após discutir com o marido sobre questões financeiras. Segundo os militares, o homem, que trabalha como motociclista de transporte por aplicativo, ficou revoltado pelo fato da esposa, que trabalhava em uma ótica em um shopping, ganhar mais do que ele e bancar as despesas da casa. O principal suspeito é Michael Douglas Lopes de Souza, de 29 anos. Vizinhos relataram ter ouvido gritos durante a madrugada. Familiares encontraram o corpo pela manhã, após não conseguirem contato com a vítima. Michael foi encontrado no local, ferido após tentar tirar a própria vida. Ele foi socorrido, confessou o crime à polícia e está preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!