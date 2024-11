Sonhos do Balanço: dona de casa ganha dia de beleza e presentes para os filhos

No episódio do quadro 'Sonhos do Balanço' desta sexta-feira (15), a dona de casa Marta Gonçalves foi a escolhida para ganhar um dia de beleza, com direito a unhas, cabelo, maquiagem e banho de loja. A surpresa não foi apenas para a Marta, os filhos dela também ganharam presentes no fim do programa. Veja a reportagem completa no vídeo acima.