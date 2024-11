No segundo episódio do quadro 'Sonhos do Balanço' a ex-técnica em enfermagem e dona de casa Paolla Faria foi a escolhida para ganhar um dia de beleza, com direito a unhas, cabelo, maquiagem e banho de loja. Paolla ainda foi surpreendida com mais uma supresa ao final do episódio: um jantar romântico com seu marido.