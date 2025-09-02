Soterramento em obra de supermercado mata homem e deixa outro ferido na Grande BH

Um homem, de 59 anos, morreu soterrado durante um acidente de trabalho no bairro Granja Pouso Alto, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (02). Segundo os Bombeiros, a vítima foi atingida pela queda de um talude.



Um outro homem ficou ferido no incidente e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com duas fraturas.



De acordo com o sargento Delani Torres, do Corpo de Bombeiros, as vítimas passavam um duto de drenagem no local do acidente, quando aconteceu o soterramento. A obra de grande porte seria de um supermercado.



Agentes da Polícia Civil fazem a perícia no local. A Defesa Civil da cidade avalia a estrutura da construção. A empresa dona da obra ainda não se posicionou.



