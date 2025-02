Sua Saúde: infectologista responde às perguntas mais comuns sobre a dengue

No quadro Sua Saúde desta quinta-feira (30), a médica infectologista Cláudia Murta explicou detalhes sobre a dengue, que continua sendo uma das principais preocupações de saúde pública no Brasil. A doença é mais comum durante o período chuvoso, quando há maior acúmulo de água parada em quintais, jardins e recipientes espalhados pelos imóveis ou pelas ruas. Neste ano, Minas Gerais já registrou duas mortes em decorrência da doença. Veja a entrevista completa no vídeo acima.