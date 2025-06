Suposto integrante do Comando Vermelho é preso por posse de drogas e armas em MG

Um homem investigado por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho foi preso na cidade de Ouro Branco, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas Gerais. A Polícia Militar chegou até o suspeito após um trabalho de inteligência, que monitorava a atuação de facções criminosas no estado. Na casa onde ele estava escondido, os militares apreenderam um fuzil calibre 5.5, uma escopeta calibre 12 semiautomática e uma pistola. Segundo a polícia, o suspeito possui dois mandados de prisão em aberto.



