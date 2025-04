Suspeito de assassinar namorada com golpe de faca no pescoço é preso em Pedro Leopoldo (MG)

Um homem identificado como Patrick Leone Gomes foi preso suspeito de ter matado sua companheira, Maria Luisa da Fonseca, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a vítima foi morta com um golpe de faca no pescoço durante uma briga com o namorado. A irmã da vítima ouviu a discussão e encontrou o corpo da jovem. Patrick teria fugido com a ajuda da mãe e, após diligências policiais, foi localizado na residência dos pais.