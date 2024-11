Suspeito de comandar tráfico em BH é preso em hotel de luxo no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, neste domingo (10), um homem suspeito de chefia o tráfico de drogas em uma comunidade de Belo Horizonte. O investigado assistia à final da Copa do Brasil em um restaurante na Barra da Tijuca. A prisão foi resultado de uma ação conjunta das Polícias Civis do Pará, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Ele estava hospedado em um hotel de luxo, de frente para a praia, quando foi detido. Veja a reportagem completa no vídeo acima.