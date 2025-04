Suspeito de matar a ex volta para presídio após novo pedido de prisão em Minas Gerais

O homem suspeito de matar a mulher em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso novamente na manhã desta terça-feira (15), após a Justiça acatar um novo pedido de prisão preventiva.



Sebastião Henrique da Silva foi contido por militares porque estava a caminho do enterro da vítima. Quando a família descobriu, os policiais tiveram que sair às pressas para evitar que o homem fosse agredido.



No dia do crime, o homem não fugiu, confessou o crime e foi preso em flagrante. Ele foi solto porque colaborou com as investigações. A decisão foi tomada menos de 24 horas após a soltura e foi motivada pela repercussão do caso.



Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sebastião retornou à penitenciária Dutra Ladeira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!