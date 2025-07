Suspeito de matar caseiro na Grande BH vai responder por homicídio e ocultação de cadáver

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o assassinato de Agostinho Dias de Assis, caseiro de 66 anos que ficou 13 dias desaparecido em Jaboticatubas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O autor do crime, um homem de 38 anos, vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



Segundo a família de Agostinho, o suspeito, Ademir Rodrigues Costa, era companheiro da vítima. O crime aconteceu em maio deste ano. Durante as investigações, o autor chegou a ser ouvido e liberado. Ele foi preso apenas no dia 30 de junho, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele.



“A motivação foi a vítima supostamente estaria espalhando boatos de que eles tinham uma relação homoafetiva, que desencadeou uma discussão e ele estrangulou a vítima. Ele enrolou ela [a vítima] em um pano preto e enterrou”, explicou o delegado José Thomaz Júnior, responsável pelo caso.



O corpo da vítima foi localizado após os proprietários do sítio desconfiarem de um trecho de terra remexida no quintal, coberto com folhas secas.



A investigação usou depoimentos e filmagens que confirmaram a confissão do suspeito. Caso condenado, Ademir pode ser condenado a até 30 anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!