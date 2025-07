Suspeito de matar esposa e manter sobrinha refém em MG pode enfrentar até 120 anos de prisão

A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou Dário José de Almeida, de 28 anos, por diversos crimes cometidos em Guaxupé, a cerca de 440 km de Belo Horizonte. Entre as acusações estão feminicídio qualificado, pela morte da companheira Anelise de Carvalho, de 26 anos, extorsão mediante sequestro qualificada, por manter a sobrinha da vítima refém, e tentativa de homicídio contra os policiais que participaram da negociação. O caso aconteceu no dia 28 de junho. Foi o próprio autor quem ligou para o 190, confessando o assassinato da mulher e afirmando que estava com a sobrinha dela sob ameaça. Segundo a polícia, o homem chegou a exigir dinheiro para libertar a criança, de apenas 10 anos, que ficou cerca de 11 horas em cárcere, sendo ameaçada a todo momento. A Polícia Civil não encontrou elementos suficientes para indiciá-lo por violência sexual, apesar de mensagens enviadas por ele durante a crise mencionarem esse tipo de violência. Se condenado, Dário pode enfrentar até 120 anos de prisão.



