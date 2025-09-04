Suspeito de matar ex-companheira é preso após uma semana foragido em Minas

Foi preso nesta quinta-feira (04) em Juatuba, na Grande BH, Edmar dos Santos Miranda, suspeito de matar a companheira Aline da Silva Rosa, de 35 anos, em Brumadinho, também na região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 28 de agosto e o homem estava foragido desde então.



Segundo familiares, Aline mantinha um relacionamento conturbado com Edmar há oito anos. Ela já havia tentado terminar diversas vezes, mas o homem não aceitava o fim do namoro. A vítima era constantemente agredida, e essa situação fez com que o filho mais velho dela, de 15 anos, fosse morar com o pai para não presenciar mais as violências contra a mãe.



Na noite do crime, Aline estava em casa com a filha de 11 anos. Vizinhos relataram que ouviram discussões e agressões. Uma moradora chegou a retirar a menina da residência para protegê-la e tentou acionar a Polícia Militar, mas, segundo ela, houve demora no atendimento.



Pouco depois, Edmar foi até a casa do irmão e disse que Aline “estava passando mal”. Ao chegarem à residência, os parentes a encontraram desacordada, deitada na cama e com roupas molhadas. Para a família, ele teria dado banho no corpo da vítima para simular uma morte natural. No entanto, o Samu constatou um ferimento na cabeça e confirmou o óbito.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!