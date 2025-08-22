Suspeito de matar gari em BH tem novo advogado e esposa delegada está afastada do posto

Renê da Silva Nogueira Jr., suspeito de matar o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte, agora conta com novo advogado constituído, evitando a assistência de um defensor público.



A esposa de Renê, delegada Ana Paula Balbino, está afastada por recomendações médicas desde o dia do crime, após ser surpreendida pelos fatos envolvendo o marido. Procedimento administrativo apura se ela tinha conhecimento sobre a arma usada no assassinato.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!