Suspeito de matar gari em BH tem novo advogado e esposa delegada está afastada do posto
Delegada Ana Paula Balbino não voltou ao trabalho e investigação depende de quebra de sigilo telefônico do assassino confesso
Renê da Silva Nogueira Jr., suspeito de matar o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte, agora conta com novo advogado constituído, evitando a assistência de um defensor público.
A esposa de Renê, delegada Ana Paula Balbino, está afastada por recomendações médicas desde o dia do crime, após ser surpreendida pelos fatos envolvendo o marido. Procedimento administrativo apura se ela tinha conhecimento sobre a arma usada no assassinato.
