Suspeito de matar gari em BH tem novo advogado e esposa delegada está afastada do posto

Delegada Ana Paula Balbino não voltou ao trabalho e investigação depende de quebra de sigilo telefônico do assassino confesso

Balanço Geral MG|Do R7

Renê da Silva Nogueira Jr., suspeito de matar o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte, agora conta com novo advogado constituído, evitando a assistência de um defensor público.

A esposa de Renê, delegada Ana Paula Balbino, está afastada por recomendações médicas desde o dia do crime, após ser surpreendida pelos fatos envolvendo o marido. Procedimento administrativo apura se ela tinha conhecimento sobre a arma usada no assassinato.

