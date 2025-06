Suspeito invade prédio e furta eletrônicos e bicicleta infantil em Belo Horizonte

Um homem invadiu um prédio no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, furtando equipamentos eletrônicos e uma bicicleta infantil. O alarme do prédio não funcionou, e os moradores não perceberam a ação durante a madrugada. Segundo o síndico, itens como ventilador, monitor e o equipamento de gravação das câmeras de segurança foram levados. Os criminosos usaram uma chave da guarita para acessar o estacionamento e cortaram uma tranca para levar a bicicleta. Apesar de a polícia militar ter sido acionada, ninguém foi preso. Após o incidente, os moradores estão planejando investir mais em segurança para prevenir novos assaltos.



