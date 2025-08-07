Suspeito invade prédio pela terceira vez no bairro Padre Eustáquio, em BH

Um prédio no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi alvo de mais uma invasão. Segundo moradores, esta é a terceira vez que o local é invadido. Desta vez, um homem entrou no estacionamento e tentou furtar duas bicicletas das filhas do síndico, que reagiu e quase conteve o suspeito. Ele já havia invadido o mesmo prédio 15 dias antes, levando cooktop, forno, cortador de grama e outros itens, num prejuízo de R$ 5 mil.



