Suspeitos arrombam escola e furtam loja de celulares em Belo Horizonte

Uma loja de celulares no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte, foi invadida após suspeitos arrombarem uma escola particular ao lado para acessarem o estabelecimento. O circuito de segurança capturou a ação dos homens, que cortaram cercas e subiram oito andares. Foram levados oito celulares e quatro notebooks. O proprietário lamentou a reincidência de crimes semelhantes e fez um apelo para que consumidores evitem produtos sem nota fiscal, ressaltando a falta de punição efetiva aos criminosos. "Se não tiver quem compra, não tem quem rouba", destacou a vítima.



