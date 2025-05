Suspeitos da 'gangue da marcha-ré' são baleados durante perseguição em BH

A Polícia Militar de Minas Gerais interceptou um veículo furtado e com placas clonadas, ligado à 'gangue da marcha-ré', no bairro Madre Gertrudes, região oeste de Belo Horizonte. Durante a ação, que começou na avenida Teresa Cristina, os ocupantes não obedeceram à ordem de parada e foram cercados. Segundo a polícia, eles estavam armados, o que levou os policiais a atirarem contra os pneus do carro. Dois homens, de 24 e 25 anos, foram baleados e levados ao Hospital João 23. Após alta, serão encaminhados à delegacia. Um deles é apontado como líder da organização criminosa no aglomerado Ventosa.



