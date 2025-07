Suspeitos de integrar facção criminosa morrem em troca de tiros com a PM na Grande BH

Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a PM, a dupla, de 26 anos, fazia parte de uma facção criminosa e estava armada. Um deles tinha mandado de prisão em aberto. Eles atiraram contra os militares no momento da abordagem. Os dois foram socorridos, mas não resistiram. Armas foram apreendidas e a corregedoria da PM acompanha o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!