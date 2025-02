Suspeitos de matar jovem na Virada Cultural em BH vão a júri após 10 anos

Dez anos após ser agredido durante a Virada Cultural de Belo Horizonte, os dois suspeitos de matar Humberto de Sena, de 20 anos, serão julgados nesta quinta-feira (23).O julgamento, que ocorrerá no Fórum Lafayette, na região centro-sul de BH.



O crime aconteceu em agosto de 2014, na Savassi. Humberto, morador de Contagem, na Grande BH, foi atacado com golpes de garrafa e um objeto cortante na região do abdômen. Após 22 dias internado no Hospital João XXIII, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu.