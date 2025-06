Tarifas do metrô e ônibus metropolitanos terão aumento a partir de julho na Grande BH

O governo de Minas anunciou que, a partir de 1º de julho, na próxima terça-feira, a tarifa do metrô será reajustada de R$ 5,50 para R$ 5,80, representando um aumento de 5,45%. As passagens dos ônibus metropolitanos também sofrerão reajuste, com acréscimo de 25 centavos. Os reajustes buscam alinhar as tarifas dos transportes públicos da região. Durante o mesmo período, haverá mudanças na operação da linha 1 do metrô para revitalização entre as estações Santa Teresa, Horto e Santa Inês.



