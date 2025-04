Taxista com sinais de embriaguez provoca acidente e deixa uma pessoa ferida em BH

Um taxista com sinais de embriaguez causou um acidente em um cruzamento no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. O motorista atravessou o cruzamento em alta velocidade e colidiu com um carro de aplicativo. O motorista do táxi, de 60 anos, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi levado à delegacia para prestar depoimento. A passageira do carro de aplicativo sofreu ferimentos leves na testa.