Taxista é morto a tiros em São Joaquim de Bicas (MG); polícia investiga motivação

Severino José da Silva, de 69 anos, foi abordado e morto a tiros na noite dessa sexta-feira (06), no bairro Itatiaia, em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto chegava à casa de um amigo com sua esposa, foi abordado por dois homens que exigiram dinheiro. Após a negativa, eles dispararam contra ele, atingindo-o na cabeça. A esposa não ficou ferida, mas os criminosos quebraram os celulares do casal antes de fugir. Um terceiro homem foi visto conversando com os suspeitos antes da fuga.



O carro de Severino foi encontrado abandonado na pista da BR-381, em Betim, próximo à saída para Brumadinho, com uma porta aberta e uma marca de tiro em um dos vidros. A Polícia Civil investiga o caso, já que Severino aparentemente não possuía desafetos.



