Tecnologia do 'olho vivo' facilita prisão de homem suspeito de invadir loja em BH

As câmeras do sistema Olho Vivo foram essenciais para a prisão de um homem de 40 anos suspeito de arrombar e furtar uma loja no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A ação do criminoso foi flagrada por monitorantes, permitindo que uma viatura chegasse rapidamente ao local. Com o suspeito, a polícia encontrou um celular sem procedência. No 34º Batalhão da PM, 121 câmeras são operadas por 53 pessoas em revezamento, monitorando 24 horas por dia. Nos primeiros quatro meses de 2025, foram registrados 64 arrombamentos no bairro Padre Eustáquio, destacando a importância da tecnologia na prevenção de crimes na região.



