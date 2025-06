Temperaturas batem recorde e Belo Horizonte tem o dia mais frio do ano

Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano nesta quinta-feira (12), com termômetros marcando 8,1 graus Celsius, um prévia do inverno que começa em 20 de junho. A Defesa Civil informou que uma massa polar causou a queda das temperaturas na região. Um alerta foi emitido devido à sensação térmica negativa em algumas áreas da cidade.



