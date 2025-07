Temporada de floração dos ipês enfeita e colore ruas de Belo Horizonte

Belo Horizonte entrou no seu período mais bonito do ano. Durante o mês de julho, os mais de 43 mil ipês, de cerca de 10 diferentes espécies, espalhados pela cidade começam a florir e tomam conta da paisagem urbana da capital mineira. A árvore encanta moradores e turistas e já virou parte da história da cidade. O nome, ipê, vem do tupi-guarani e significa “casca dura”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!