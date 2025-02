Temporal atinge Cidade Administrativa e causa estragos na sede do governo estadual de Minas Gerais. Durante a tarde desta quarta-feira (29), colaboradores registraram vídeos dos momentos em que a chuva atingiu o local. Nas imagens é possível ver que a janela de um dos prédios é arrancada pela força dos ventos e a água escorre para dentro das salas a partir de goteiras no teto.



Além disso, os elevadores do prédio Gerais apresentaram pane no funcionamento durante o temporal. Estes mesmos elevadores ficaram interditados durante cinco meses no ano passado. Os estacionamentos do complexo foram também inundados.



A Cidade Administrativa se pronunciou dizendo ninguém ficou ferido. Ainda, continuam afirmando que a Intendência da Cidade Administrativa atuou imediatamente para minimizar os danos e preservar a segurança de todos servidores. A empresa responsável pela manutenção da Cidade Administrativa foi acionada para avaliar os episódios e tomar todas as medidas necessárias para a contenção dos danos e reparo dos problemas.