Terceiro voo de deportados brasileiros da Era Trump chega à BH com 96 passageiros

O terceiro voo de deportados brasileiros da Era Trump, e quarto do ano, deve chegar à Belo Horizonte nas próximas horas. A previsão é de que 96 pessoas desembarquem no Aeroporto de Confins nesta sexta-feira (21). O voo vem de Fortaleza, no Ceará, onde deixou 15 passageiros. No ano passado, foram 17 aviões com deportados dos EUA que retornaram ao Brasil.