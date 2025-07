Terreno vira lixão a céu aberto e preocupa moradores no bairro São Paulo, em BH

Um terreno desapropriado no bairro São Paulo, na região Nordeste de BH, virou depósito irregular de lixo. Mesmo com uma unidade da prefeitura para descarte de pequenos volumes funcionando em frente ao local, moradores denunciam que o matagal e o lixo acumulado atraem escorpiões, cobras e lacraias. A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) afirma que a limpeza é feita com frequência, mas a população cobra mais fiscalização e educação.



