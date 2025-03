Times de futebol de Minas se unem em campanha no combate ao feminicídio

América, Atlético e Cruzeiro se unem ao Ministério Público de Minas Gerais a campanha Cartão Vermelho ao Feminicídio, em combate ao aumento deste tipo de crime no estado. A primeira ação oficial acontece neste sábado, dia 8 de março, dia Internacional da mulher, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro no principal palco do futebol do estado, o Mineirão.



O objetivo é utilizar o ambiente do futebol, paixão nacional, para sensibilizar torcedores e toda a sociedade para a responsabilidade coletiva no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.



As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, vítima ou testemunha, na Ouvidoria do Ministério Público no telefone 127 ou na Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Em caso de urgência ou pedido iminente, o recomendado é acionar a Polícia Militar pelo 190.