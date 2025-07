Tiroteio deixa dois homens mortos em confronto com policial reformado na Grande BH

Um tiroteio deixou dois homens mortos em Santa Luzia, na Grande BH. Hélder Salvo Júnior, de 28 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto e baleado. O padrinho dele, um policial reformado que estava em uma mercearia próxima, reagiu ao ataque e atirou em um dos suspeitos, Lucas Ferreira da Silva, de 29 anos. Ambos foram socorridos, mas não resistiram. O segundo suspeito fugiu a pé e é procurado pela polícia. A moto usada no crime havia sido roubada no dia anterior. Armas foram apreendidas, incluindo a do PM reformado, que prestou depoimento. Segundo a polícia, tanto Hélder quanto Lucas tinham passagens por tráfico, furtos e outros crimes.



