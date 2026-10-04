TRE-MG vai apurar uso de celular por Zema na cabine; candidato alega esquecimento

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) vai apurar o episódio em que o candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) entrou com um celular na cabine de votação, neste domingo (4), em Araxá, no Alto Paranaíba. O presidente do tribunal, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que o uso do aparelho na cabine é proibido e que as circunstâncias do caso serão analisadas pela Justiça Eleitoral. Questionado sobre o episódio durante entrevista coletiva no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), o desembargador afirmou que ainda é necessário apurar o caso antes de uma decisão definitiva. “Em primeiro lugar, valem as regras, e as regras dizem que não é possível usar o celular na cabine de votação. Nós temos que apurar especificamente o caso, verificar os seus contornos, para emitir uma opinião, para emitir um veredito, uma decisão final”, afirmou.