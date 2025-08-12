Troca de poste deixa moradores sem internet há 15 dias em Contagem (MG)

Moradores do bairro Pedra Azul, em Contagem, na Grande BH, enfrentam uma série de problemas após a substituição de um poste que havia sido danificado por um ônibus há três anos. Apesar da troca da estrutura há duas semanas, os fios ainda não foram instalados, deixando a região sem internet. A CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) foi envolvida após um curto-circuito e uma explosão durante a substituição. A comunidade cobra uma solução rápida da operadora de telefonia responsável e das demais empresas envolvidas na infraestrutura do poste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!