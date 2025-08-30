Tutora procura por cadela que fugiu após cirurgia de castração em clínica de BH
Pretinha desapareceu ainda com pontos do procedimento; clínica oferece R$ 1.000 de recompensa para quem encontrar cadela
Uma cadela chamada Pretinha desapareceu após passar por uma cirurgia de castração em uma clínica veterinária no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A tutora, Maria Antunes, está inconsolável e busca a ajuda da população para reencontrar o animal.
Segundo a dona, Pretinha foi adotada quando tinha apenas 40 dias de vida e sempre recebeu muito cuidado. “Eu não sei mais o que eu faço. Eu estou tão preocupada porque ela está operada. A gente pensa tanta coisa.”, desabafou Maria, emocionada.
A cirurgia foi realizada sem complicações, e a cadelinha deveria ficar em observação até o dia seguinte. No entanto, ainda com os pontos, ela conseguiu escapar quando uma porta da clínica foi deixada aberta. Desde então, a tutora distribui panfletos pela região, mas ainda não conseguiu localizar o animal.
A clínica onde ocorreu o procedimento está oferecendo uma recompensa de R$ 1.000 para quem encontrar a cadela. O maior temor da família é que Pretinha sofra complicações por estar recém-operada.
