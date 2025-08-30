Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tutora procura por cadela que fugiu após cirurgia de castração em clínica de BH

Pretinha desapareceu ainda com pontos do procedimento; clínica oferece R$ 1.000 de recompensa para quem encontrar cadela

Balanço Geral MG|Do R7

Uma cadela chamada Pretinha desapareceu após passar por uma cirurgia de castração em uma clínica veterinária no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A tutora, Maria Antunes, está inconsolável e busca a ajuda da população para reencontrar o animal.

Segundo a dona, Pretinha foi adotada quando tinha apenas 40 dias de vida e sempre recebeu muito cuidado. “Eu não sei mais o que eu faço. Eu estou tão preocupada porque ela está operada. A gente pensa tanta coisa.”, desabafou Maria, emocionada.

A cirurgia foi realizada sem complicações, e a cadelinha deveria ficar em observação até o dia seguinte. No entanto, ainda com os pontos, ela conseguiu escapar quando uma porta da clínica foi deixada aberta. Desde então, a tutora distribui panfletos pela região, mas ainda não conseguiu localizar o animal.

A clínica onde ocorreu o procedimento está oferecendo uma recompensa de R$ 1.000 para quem encontrar a cadela. O maior temor da família é que Pretinha sofra complicações por estar recém-operada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • animal-de-estimacao
  • animais
  • Belo Horizonte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.