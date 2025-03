Último adeus a Fuad Noman reúne autoridades e multidão na Prefeitura de BH

O velório do prefeito Fuad Noman será realizado na Prefeitura de Belo Horizonte e aberto ao público entre 13h e 16h desta quinta-feira (27). Desde cedo, um grande esquema de segurança foi montado ao redor da sede da prefeitura para recepção da população. Carros com coroas de flores da família chegaram logo pela manhã, enquanto bandeiras foram hasteadas a meio mastro, sinalizando o luto oficial de 8 dias na capital mineira. Veja a reportagem completa no vídeo acima.