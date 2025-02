Um em cada cinco acidentes do Anel Rodoviário aconteceu no trecho do bairro Dom Bosco Em 2024, o trecho foi palco de quase 900 acidentes

Balanço Geral MG|Do R7 22/01/2025 - 20h16 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share