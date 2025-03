"Um exemplo de pai e profissional", conta ajudante de ordens que acompanhava Fuad Noman

O velório do prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), foi marcado por comoção e homenagens. Em entrevista à RECORD MINAS, o ajudante de ordens do político, major Márcio Lopes, contou como era a relação com o prefeito. O major era o responsável por dar apoio às demandas diárias de Noman. "Ele era um exemplo de pai e de profissional", comentou. O chefe do Executivo de Belo Horizonte morreu aos 77 anos, nesta quarta-feira (26), por complicações de um câncer. Assista à íntegra da entrevista.