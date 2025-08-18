Vazamento de esgoto invade imóveis e prejudica comércios em Sabará (MG)

Um vazamento de esgoto prejudica comércios na Rua Miguel Ângelo, no bairro Rosário, em Sabará, na Grande BH. A população denuncia que o problema persiste há mais de um mês. A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) realizou a manutenção, mas o vazamento retornou em três dias, segundo os moradores, que abriram mais de 15 protocolos na empresa. Cláudia, confeiteira local, relata que o mau cheiro afasta os clientes. Ainda segundo a Copasa, os entupimentos da rede podem ser atribuídos ao uso inadequado do sistema de esgoto.



