Vazamento de gás em empresa de alimentos deixa três feridos em Belo Horizonte

O vazamento de gás em uma empresa de alimentos deixou três pessoas feridas no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Devido ao forte cheiro de gás e novos riscos de explosões, os funcionários das empresas próximas e moradores das casas vizinhas tiveram que deixar as edificações para o isolamento da área.



No momento do incidente, funcionários de uma empresa de gás realizavam abastecimento do botijão. As vítimas tiveram queimaduras graves e foram socorridas ao HPS João XXIII.