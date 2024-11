Vazamento de óleo transforma rua em “escorregador” na região oeste de BH

O vazamento de óleo de um caminhão provocou vários acidentes em uma rua do bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. O veículo fazia o transporte para uma fábrica de pão de queijo que fica na rua. A situação ficou ainda pior porque chovia fraco no momento, o que ajudou a espalhar o óleo na pista. Veja a reportagem completa no vídeo acima.