Vazamento há seis meses deixa rua esburacada e moradores indignados em Belo Horizonte

Moradores do bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, estão revoltados com a situação da rua Maria Rosa da Silva, que há seis meses sofre com um vazamento de água. O problema abriu diversos buracos no asfalto, dificultando o trânsito e colocando em risco motoristas e pedestres.



Um motociclista já caiu em um dos buracos, e clientes de um restaurante chegaram a ser atingidos pela água suja que escorre na via.



A Copasa informou que uma equipe esteve no local nesta segunda-feira (1º) e constatou que o vazamento vem de uma mina natural no terreno, sem relação com a rede da companhia. A Prefeitura de Belo Horizonte também foi procurada e ainda não se posicionou sobre a recuperação da via.



