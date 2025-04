Vazamento na rede de água provoca desabamento de muro em BH

Um vazamento na rede de água provocou o desabamento de um muro no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O proprietário do imóvel conseguiu escapar por pouco. O local foi interditado pela Defesa Civil e a região está sem água. A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) foi acionada para contenção do vazamento e avaliação da rede de abastecimento.