Veja flagrante de carro elétrico de médico carregado em posto de saúde em MG

Um médico utilizou o posto de saúde onde trabalha para carregar o carro elétrico de uso pessoal, em Pará de Minas, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O flagrante aconteceu no dia 18 de outubro, mas ganhou repercussão na última terça-feira (10).



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o suspeito era vinculado ao Governo Federal como bolsista do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).



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