Logo R7.com
RecordPlus

Veja flagrante de carro elétrico de médico carregado em posto de saúde em MG

Suspeito era vinculado ao Governo Federal como bolsista do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB)

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um médico utilizou o posto de saúde onde trabalha para carregar o carro elétrico de uso pessoal, em Pará de Minas, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O flagrante aconteceu no dia 18 de outubro, mas ganhou repercussão na última terça-feira (10).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o suspeito era vinculado ao Governo Federal como bolsista do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Saúde
  • Minas Gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.