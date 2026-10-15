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Veja momento em que autor de furto quebra porta de vidro em prédio de BH

Celular furtado está avaliado em R$ 13 mil; suspeito aproveitou momento de entrega para levar aparelho

Balanço Geral MG|Do R7

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Um celular avaliado em R$ 13 mil foi furtado no início da tarde desta quinta-feira (15), em um prédio no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito teria aproveitado a chegada de um entregador dos Correios para entrar no condomínio e levar a encomenda de uma moradora.

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