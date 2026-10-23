Veja momento em que cantor tem celular furtado no bairro Castelo em BH

Um cantor foi vítima de um furto enquanto almoçava com a esposa, que está grávida, nesta quinta-feira (22), em um estabelecimento no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na Avenida Altamiro Avelino Soares, e foi registrado por câmeras de segurança do local.