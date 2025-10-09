Veja momento em que carro capota e atinge casas após perseguição na Grande BH

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro desgovernado capotou e atingiu quatro casas, após uma perseguição policial em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), na BR-381, no bairro Bom Destino. Após o acidente, dois suspeitos fugiram. O motorista do carro possui histórico criminal por furto e roubo. Os dois fugitivos ainda não foram encontrados. A Polícia Civil investiga o caso.