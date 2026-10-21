Veja momento em que carro conduzido por adolescente atropela criança em MG
Vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde; câmeras de segurança da região flagraram momento da batida
Uma criança de sete anos ficou ferida após ser atropelada por um carro, em São Tiago, no Campo das Vertentes, a 203 km de Belo Horizonte. Caso aconteceu no último sábado (18) e veio à tona após as imagens serem divulgadas em redes sociais. No vídeo é possível ver o momento em que a criança está andando de bicicleta pela via e o carro vem na mesma direção, atropelando a vítima. Em seguida, várias pessoas aparecem correndo na direção de onde aconteceu a batida, para prestar socorro. Segundo informações, o condutor do veículo tem apenas 15 anos.
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