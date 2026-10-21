Veja momento em que carro conduzido por adolescente atropela criança em MG

Uma criança de sete anos ficou ferida após ser atropelada por um carro, em São Tiago, no Campo das Vertentes, a 203 km de Belo Horizonte. Caso aconteceu no último sábado (18) e veio à tona após as imagens serem divulgadas em redes sociais. No vídeo é possível ver o momento em que a criança está andando de bicicleta pela via e o carro vem na mesma direção, atropelando a vítima. Em seguida, várias pessoas aparecem correndo na direção de onde aconteceu a batida, para prestar socorro. Segundo informações, o condutor do veículo tem apenas 15 anos.