Veja momento em que crianças foram flagradas na traseira de caminhão antes de desaparecerem
Hugo e Enzo, ambos de 12 anos, estão sumidos desde o último domingo (24); famílias pedem ajuda para localizá-los
Os amigos Hugo e Enzo, ambos de 12 anos, estão desaparecidos desde o último domingo (24), quando saíram de Jequitinhonha, a 733 km de Belo Horizonte, onde moram, e não foram mais vistos. As duas crianças tem TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e fazem acompanhamento no Capsi da cidade. Após o sumiço, um motorista enviou um vídeo para a mãe de um deles onde os meninos aparecem pegando “carona” na traseira de um caminhão. Depois disso, eles já receberam várias imagens suspostamente dos dois em cidades diferentes, aumentando ainda mais a preocupação da família. Segundo a mãe, Hugo e Enzo estão sem a medicação e podem perder a noção do perigo.
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