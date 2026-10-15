Veja momento em que homem tem o celular furtado dentro de carro em BH
Caso aconteceu enquanto vítima seguia para a Arena MRV; momento foi registrado por câmeras de segurança
Um representante comercial foi vítima de furto enquanto estava dentro de um carro por aplicativo no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (14). O homem seguia em direção à Arena MRV quando teve o celular levado. O momento foi registrado pela câmera do veículo.
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