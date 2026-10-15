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Veja momento em que homem tem o celular furtado dentro de carro em BH

Caso aconteceu enquanto vítima seguia para a Arena MRV; momento foi registrado por câmeras de segurança

Balanço Geral MG|Do R7

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Um representante comercial foi vítima de furto enquanto estava dentro de um carro por aplicativo no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (14). O homem seguia em direção à Arena MRV quando teve o celular levado. O momento foi registrado pela câmera do veículo.

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