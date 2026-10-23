Veja momento em que morador em situação de rua quebra vidro de prédio em BH
Polícia Militar foi acionada, conseguiu localizar o autor e ele foi encaminhado para uma delegacia; fachada do edifício era nova
Um homem em situação de rua foi flagrado destruindo a fachada de vidro de um prédio, na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o homem usou pedras para promover o ataque contra o edifício, recém-construído. Além dos danos ao local, o autor ainda ameaçou pedestres.
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