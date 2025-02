O homem que sequestrou um ônibus e fez um passageiro de refém, no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, se entregou, no início da tarde desta terça-feira (28), após mais de duas horas de sequestro. O sequestro está sendo atendido por uma equipe do SAMU, que está no local. Veja o momento que ele sai do ônibus no vídeo acima.